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    ФСБ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом відому правозахисницю

    • Сьогодні, 14:32
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    Ольга Скрипник
    Ольга Скрипник

    Ольгу Скрипник затримали в буферній зоні на Каланчаку, коли вона пішла моніторити пункт пропуску

    ФСБ Росії затримала у буферній зоні на адмінкордоні з анексованим Кримом координатора Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник. Про це Крим.Реалії повідомила правозахисниця Ірина Сєдова.

    «Оля пішла в буферну зону на Каланчаку моніторити пункт пропуску. З буферної зони її викрали ФСБшники і тепер допитують у себе в вагончику», – розповіла вона.

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    Більш докладної інформації поки що немає.

    З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

    Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.

    Нагадаємо, сьогодні першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова викликали до Центру протидії екстремізму в Сімферополі.

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