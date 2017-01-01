ФСБ затримала на адмінкордоні з окупованим Кримом відому правозахисницю
- Сьогодні, 14:32
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Розсилка
Ольгу Скрипник затримали в буферній зоні на Каланчаку, коли вона пішла моніторити пункт пропуску
ФСБ Росії затримала у буферній зоні на адмінкордоні з анексованим Кримом координатора Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник. Про це Крим.Реалії повідомила правозахисниця Ірина Сєдова.
«Оля пішла в буферну зону на Каланчаку моніторити пункт пропуску. З буферної зони її викрали ФСБшники і тепер допитують у себе в вагончику», – розповіла вона.
Більш докладної інформації поки що немає.
З переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки та допити журналістів, активістів, громадських діячів, відбуваються затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».
Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.
Нагадаємо, сьогодні першого заступника голови Меджлісу кримських татар Нарімана Джелялова викликали до Центру протидії екстремізму в Сімферополі.