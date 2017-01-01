ФСБ затримувала водія Вороненкова напередодні вбивства російського екс-депутата – Максакова

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Вдова Вороненкова наголосила на тому, що має всі дані людей, які викрадали водія її чоловіка, і готова надати їх правоохоронним органам

Вдова екс-депутата російського парламенту Дениса Вороненкова розповіла про те, що перед убивством чоловіка співробітники ФСБ Росії викрали його водія. За словами Марії Максакової в інтерв'ю телеканалу ZIK, інцидент із викраденням стався в Білорусі.

«Їде наш водій напередодні, перетинає кордон Білорусі. На блокпосту Гомеля зупиняють водія і туди викликають начебто прикордонників. А насправді приїжджає два автобуси з ФСБшниками, нашого водія викрадають», – розповіла Максакова.

Згодом водія Вороненкова конвоювали до Брянської області Російської Федерації. «Вони викрали людину з території Білорусі, конвоювали її до Брянської області, там вони тримали її протягом 12 годин, позбавили зв'язку, не годували, не давали спати, ставили безліч запитань. Коли зрештою Влад (водій Воронекова. – Ред.) все-таки перетнув кордон України і приїхав того самого ранку до Києва, у Дениса відбулося якесь полегшення. Замість того, щоб подумати, для чого все це було», – наголосила вдова колишнього депутата.

Максакова також висовила думку, що білоруські правоохоронці мають ретельно розслідувати факт викрадення водія російськими спецслужбами.

«Це що таке було? Після цього мені говоритимуть, що російські спецслужби, ФСБ, не причетні до того, що сталося? Вони були настільки залучені, настільки всередині всього... Як вони це зробили, чи вони це зробили – не можу сказати, але це точно входило до кола бажань», – зауважила Максакова. Вдова вбитого Вороненкова наголосила на тому, що має всі дані людей, які викрадали водія її чоловіка, і готова надати їх правоохоронним органам.