ФСБ заявила про затримання в Калінінграді 12 «бойовиків-ісламістів»

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За даними ФСБ, затримані в Калінінграді є вихідцями з Центральної Азії, а лідер цього осередку розшукується за злочини в Узбекистані

ФСБ Росії затримала в Калінінграді 12 осіб, яких підозрюють у причетності до ісламського екстремістського угруповання «Ісламський джигад – джамаат моджагедів». Про це повідомили російські інформагенції з посиланням на прес-службу відомства.

У цих повідомленнях затримані названі «бойовиками терористичної організації».

За даними ФСБ, затримані в Калінінграді є вихідцями з Центральної Азії, а лідер цього осередку розшукується за злочини в Узбекистані. Росія планує депортувати затриманих на батьківщину для судового переслідування за звинуваченням у тероризмі.

Ці арешти сталися того ж дня, коли ФСБ оголосила про арешт двох імовірних прихильників угруповання «Ісламська держава», які, за даними спецслужби, планували теракт на острові Сахалін.

Калінінградська область є російським ексклавом, який затиснутий між Польщею і Литвою. Цей регіон має військове значення як база російського Балтійського флоту.