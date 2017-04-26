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    ФСБ заявила про затримання в Калінінграді 12 «бойовиків-ісламістів»

    • Сьогодні, 10:34
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    За даними ФСБ, затримані в Калінінграді є вихідцями з Центральної Азії, а лідер цього осередку розшукується за злочини в Узбекистані

    ФСБ Росії затримала в Калінінграді 12 осіб, яких підозрюють у причетності до ісламського екстремістського угруповання «Ісламський джигад – джамаат моджагедів». Про це повідомили російські інформагенції з посиланням на прес-службу відомства.

    У цих повідомленнях затримані названі «бойовиками терористичної організації».

    За даними ФСБ, затримані в Калінінграді є вихідцями з Центральної Азії, а лідер цього осередку розшукується за злочини в Узбекистані. Росія планує депортувати затриманих на батьківщину для судового переслідування за звинуваченням у тероризмі.

    Ці арешти сталися того ж дня, коли ФСБ оголосила про арешт двох імовірних прихильників угруповання «Ісламська держава», які, за даними спецслужби, планували теракт на острові Сахалін.

    Калінінградська область є російським ексклавом, який затиснутий між Польщею і Литвою. Цей регіон має військове значення як база російського Балтійського флоту.

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