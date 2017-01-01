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    ФСБ знову кличе Умерова на допит

    • Сьогодні, 18:56
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    Ільмі Умерова хочуть допитати 28 лютого

    Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова 28 лютого знову запрошують у ФСБ.

    Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

    «Після деякої паузи на завтра, 28 лютого, на 16 годину я запрошений до слідчого ФСБ на бульвар Франка... Після візиту – розповім», - написав Умеров.

    Як повідомлялося, ФСБ РФ звинувачує Умерова за ч.2 ст.280.1 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ) за висловлювання в інтерв'ю про те, що Крим - це Україна. Крім того, окупаційна влада викликала на допит Умерова у рамках другої кримінальної справи і дослідчої перевірки по відеозапису, в якому він також виступав з питань, що стосуються Криму, Росії й України.

    Правозахисна організація Human Rights Watch закликала російську владу зняти з Умерова обвинувачення у сепаратизмі.

    окупанти в Криму Ільмі Умеров ФСБ
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