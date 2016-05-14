ФСБ знову пред’явила Умерову звинувачення у екстремізмі

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Ільмі Умеров

Заступника голови Меджлісу звинувачують за тими ж статтями кримінального кодексу РФ, що і в травні минулого року

Звинувачення в екстремізмі пред'явлено сьогодні заступнику голови кримськотатарського Меджлісу Ільмі Умерову, повідомила прес-служба Управління ФСБ по Республіці Крим і Севастополю, зазначає місцеве видання.

«Йому пред'явлено звинувачення в скоєнні злочинів за ст. 280.1 КК РФ ( «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації»). Найближчим часом матеріали будуть передані в прокуратуру республіки, а потім - до суду», - йдеться в повідомленні відомства. Там додали, що звинувачення Умерову пред'явлено слідчим відділом Управління Федеральної служби безпеки Росії.

За словами журналіста Антона Наумлюка, ФСБ висунула Умерову ті ж звинувачення, що і у травні минулого року.

Нагадаємо, ФСБ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня 2016-го року. Окупаційна влада обвинувачує його в екстремізмі.

Раніше Наталія Поклонська, яка на той час обіймала посаду «прокурора Республіки Крим», заявила, що «у березні 2016 р громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав в прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ.

Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет». У серпні так званий «суд» у Сімферополі ухвалив доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. У вересні Умерова звільнили з психіатричної клініки в Сімферополі.