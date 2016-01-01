ФСБшника, який працював на президента «Роснефти», знайшли мертвим у Москві

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Глава апарату Ігоря Сечіна знайдений мертвим в машині в центрі Москви

Глава управління апарату президента «Роснефти» знайдений мертвий у своєму авто в центрі Москви.Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тіло 61-річного Олега Єровінкіна - глави управління апарату президента «Роснефти» Ігоря Сечіна - виявили в автомобілі в центрі Москви сьогодні вранці. Причини загибелі з'ясовують слідчі.

«Експертизу з причин смерті проводитимуть співробітники ФСБ. Швидка констатувала смерть Олега Єровінкіна», - розповіло джерело Life.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Довідка: За даними з відкритих джерел відомо, що Олег Єровінкін був генералом ФСБ. В органах КДБ СРСР він служив з 1976 року. На початку 90-х Єровінкін перейшов на роботу в адміністрацію президента Єльцина, а в 1994-му був призначений заступником начальника відділу контролю за захистом державних секретів Управління кадрів АП. Після цього Єровінкін працював начальником відділу по роботі з секретними документами і захисту державної таємниці Управління інформаційного та документаційного забезпечення президента Росії. З 2008 року він керував секретаріатом заступник голови уряду Росії Ігоря Сечіна.