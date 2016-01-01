Функції архітектурно-будівельного контролю отримали вже 16 обласних центрів, але Київ все одно «наглядає»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Кудрявцев

Місцевою владою забезпечується опрацювання 22% обсягів дозвільних документів у будівництві

В результаті децентралізації системи держархбудконтролю на сьогодні місцевою владою вже забезпечується опрацювання 22% дозвільних документів у будівництві. Про це повідомив голова Держархбудінспекції Олексій Кудрявцев.

Завдяки процесу децентралізації системи держархбудконтролю, який наприкінці 2015 року розпочала ДАБІ, громади отримують усі важелі, необхідні для контролю над будівництвом на місцях. Створюючи власні інспекції держархбудконтролю, місцева влада повністю несе відповідальність за містобудівну ситуацію, має змогу реєструвати дозвільні документи, самостійно перевіряти об’єкти будівництва, зупиняти самочинне будівництво, штрафувати порушників тощо.

«Станом на сьогодні функції архітектурно-будівельного контролю отримали 52 населені пункти, із них 16 – обласні центри. Найактивнішими є Київська та Дніпропетровська області, – зауважив Кудрявцев. – Можна говорити, що сьогодні місцевою владою забезпечується опрацювання фактично 22% обсягів дозвільних документів у будівництві. У 2017 році цей показник збільшиться, адже ми плануємо завершити передачу повноважень усім обласним центрам».

В той же час Голова Держархбудінспекції повідомив, що для підвищення ефективності роботи місцевої влади у сфері містобудування Держархбудінспекція з 2016 року приступила до виконання нової функції – державного архітектурно-будівельного нагляду. Тобто державний орган здійснює нагляд за законністю прийняття рішень місцевими органами містобудування та архітектури, а також тими місцевими органами, які взяли на себе повноваження з архбудконтролю.

За результатами річної роботи спостерігається значне зменшення кількості порушень під час видачі містобудівних умов та обмежень. «Загалом по Україні проведено 534 планові та позапланові перевірки діяльності уповноважених органів. Майже 70% перевірок виявили порушення», – підсумував Олексій Кудрявцев.