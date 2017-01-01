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    G7 має підтвердити подальші санкції проти Росії – Туск

    • Сьогодні, 13:07
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    Президент Європейської ради Дональд Туск
    Президент Європейської ради Дональд Туск

    Туск висловив переконання, що G7 продемонструє єдність відносно України

    Країни Великої сімки повинні підтвердити визначену політику продовження санкцій щодо Росії у відповідь на агресію проти України.

    Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск напередодні відкриття засідання Великої сімки у п’ятницю в італійському місті Таорміна.

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    «Після нашого попереднього саміту в Японії ми не побачили нічого, що б стало підставою для зміни нашої політики санкцій відносно Росії. Тому я закликатиму інших лідерів підтвердити цю політику», – наголосив Туск.

    Він висловив переконання, що G7 продемонструє єдність відносно України.

    «Ми повністю підтримуємо незалежність України, територіальну цілісність і суверенітет. Вирішення конфлікту не може бути досягнуто без повної імплементації Мінських домовленостей», – додав президент Європейської ради.

    Він також наголосив на необхідності збереження єдності G7 задля зміцнення міжнародного порядку.

    Як відомо, сьогодні в Італії розпочинається саміт Великої сімки.

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