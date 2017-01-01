Країни G7 не домовилися щодо санкцій проти РФ

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Grist Немає консенсусу серед країн G7

Ізоляція Росії «була б неправильною» – італійський міністр

Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) не змогли домовитися про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Анджеліно Альфано, пише Associated Press.

«Немає консенсусу серед країн G7 у питанні нових санкцій проти Росії», – процитувало AP італійського міністра.

За словами Альфано, питання було порушено на зустрічі країн Великої сімки міністром закордонних справ Великої Британії Борисом Джонсоном.

Але Альфано сказав, що ізоляція Росії була б неправильною.

Італійський міністр зазначив, що «позиція G7 дуже зрозуміла – підтримка існуючих санкцій» проти Росії за її воєнні дії в Україні.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн G7 під час дводенної зустрічі мали зосередитися на тому, як змусити Росію дистанціюватися від сирійського президента Башара Асада.

Як повідомляв «Главком», про те, що посли країн Євросоюзу завтра не обговорюватимуть питання санкцій проти військовослужбовців з Росії через хімічну атаку в Сирії, написав у Twitter журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.