G7 жахає Росію новими санкціями

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Лідери Великої сімки наполягають на виконанні Мінських угод усіма сторонами

Лідери Великої сімки не виключають додаткових санкцій проти Росії через її агресивні дії в Україні. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту G7.

«Ми нагадуємо, що тривалість санкцій проти Росії чітко прив’язана до виконання нею своїх зобов’язань у рамках Мінських угод і її поваги до суверенітету України» - йдеться у документі.

«Санкції можуть бути згорнуті, якщо Росія виконає свої зобов’язання. Однак ми також готові в подальшому вживати додаткові заходи з метою збільшити фінансові втрати Росії, якщо її дії того вимагатимуть», - наголосили лідери «сімки».

Лідери наголосили, що тривале рішення кризи в Україні вимагає виконання мінських угод всіма сторонами.

Крім того, G7 підтвердила свою відданість політиці невизнання анексії Криму і також повну підтримку незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України.

Разом з тим, як наголосили лідери «сімки», попри розбіжності з Росією, вони виступають за її залученість у вирішення регіональних криз і спільних викликів.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко закликав лідерів «Великої сімки» згадати історію, проявити мудрість і далекоглядність та не дати Москві жодних шансів на продовження своєї агресивної політики по відношенню до України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Джерело: Європейська правда