Ганапольський нагадав росіянам, як вони раділи збитим українським літакам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Матвій Ганапольський

Українці роблять перепост тієї хвилі радості, яка йшла в інтернеті з Росії, коли збивали українські «тушки», - журналіст

Претензії росіян до українців з-за їх реакції на аварію літака Міноборони РФ Ту-154, як мінімум, дивують. Про це російський журналіст Матвій Ганапольський заявив в ефірі радіо «Ехо Москви».

Ганапольський нагадав, як ще не так давно, на початку війни на Донбасі, «братський народ» радів збитим українським літакам, в яких українські солдати летіли захищати свою землю на Донбасі.

«Зараз, якщо хто не знає, в інтернеті йде справжня битва, бо значна частина української інтернет-аудиторії відверто радіє падінню літака і загибелі росіян. А на всякі докору і прокляття з України йде відповідь: «А чому ми повинні співчувати: впав військовий літак ворожої армії, військовий ансамбль Александрова, який співав пісню про «ввічливих людей», і телевізійні пропагандисти, які плетуть казки про перемогу російської зброї», - зазначив журналіст.

«Українці роблять перепост тієї хвилі радості, яка йшла в інтернеті з Росії, коли збивали українські «тушки», в яких українські солдати летіли захищати свою землю на Донбасі. Ось просте запитання - хто головний винуватець цієї справжньої трагедії, реальної трагедії, реальної війни між людьми? Хто нацькував один на одного два братні народи? Володимир Путін його прізвище. Йому б зараз піти в монастир, але він не піде, а буде новим царем в 18-му році. І він тієї ж твердою рукою буде вести Росію - до нових бід, катастроф і нещасть», - підкреслив Ганапольський.

Як повідомлялось, співмешканка депутата Сергія Лещенка Анастасія Топольська засудила українців – мовляв, вони радіють падінню літака з російськими військовими. Відтак, «улюблена людина» Лещенка назвала українців «малодушними ушльопками» і «дрібними примітивними тварюками». За її словами, в українців «зовсім поїхав дах», тому їм треба «заховатись в нірку» – або ж почитати Біблію.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував в сирійську провінцію Латакія. Музиканти ансамблю повинні були дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймим.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі виявлено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак впав в шести кілометрах від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

В колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 Міноборони РФ настала в результаті теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.