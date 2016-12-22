Ганапольський та Кисельов зробили «сюрприз» Мураєву: ведучі йдуть з телеканалу News One

Генеральний продюсер телеканалу Олексій Семенов теж залишає канал

Колишні російські журналісти Матвій Ганапольський та Євгеній Кисельов йдуть із телеканалу News One у новий проект. Про це повідомив генеральний продюсер телеканалу Олексій Семенов, який теж залишає канал.

«Сьогодні, 9 січня 2017 року, я завершив роботу на NewsOne. Разом з Матвієм Ганапольським і Євгенієм Кисельовим ми приступаємо до нового проекту і, як сподіваюся, відкриваємо нову сторінку медіаісторії країни», - повідомив телепродюсер.

Нагадаємо, Матвій Ганапольський перейшов на канал, власником якого себе називає нардеп Євген Мураєв навесні цього року. Раніше він працював на радіо Вєсті, яке контролюється колишнім міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком. Євген Кисельов до News One працював на телеканалі Інтер.

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