Ганна Герман пророчить перемогу на «Євробаченні» Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-народний депутат вважає, що українська влада успішно «розкручує» Юлію Самойлову

Закінчиться все тим, що росіянка Юлія Самойлова виграє «Євробачення», яке цього року відбудеться у столиці України. Про це заявили екс-регіоналка Ганна Герман.

«Мені здавалося, що я бачила вже всі можливі глупства української влади, які лише можливі. А виявляється - ні. Бо скандал, який розпочали українські високопосадовці (заява Клімкіна чого лише варта!) виходить за будь-які межі здорового глузду. Вони усі гамузом - і ВР, і СБУ, і МЗС взялися цькувати дівчину-інваліда! Ганьбище!», - зазначила вона.

Герман додала, що українська влада «гарно клюнула на російський гачок» та успішно «розкручує» Юлію Самойлову. Мовляв, закінчиться це все тим, що росіянка переможе на «Євробаченні».

«А якщо її не впустять, то буде ще більший скандал. У знак солідарності з дівчиною-інвалідом, яка стала жертвою політичних ігор і жорстокості українських чиновників, багато учасників Євробачення можуть відмовитися приїжджати до Києва. Оце буде ще той спектакль. Я думаю, може, ці наші чиновники з обмеженими розумовими здібностями ще схаменуться?», - підкреслила Герман.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати до України.