«Газова справа Онищенка»: затримано ще кількох підозрюваних

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Олександр Онищенко

Підозрювані, використовуючи службове становище і виконуючи відведену їм роль, сприяли заволодінню коштами ВАТ «Укргазвидобування»

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали ще трьох підозрюваних у кримінальному провадженні у справі про махінації з газом ВАТ «Укргазвидобування», головним фігурантом якої є народний депутат Олександр Онищенко. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За словами антикорупційного прокурора, було затримано колишнього першого заступника та заступника голови правління ВАТ «Укргазвидобування», а також начальника одного з управлінь.

«Зазначені особи... вступивши в злочинну змову з представниками злочинної організації, у створенні і керівництві якої власне і підозрюється Онищенко О.Р., використовуючи службове становище і виконуючи відведену їм роль, сприяли заволодінню коштами ВАТ «Укргазвидобування», – повідомив він.

Холодницький зазначив, що за умови належного виконання затриманими особами своїх обов'язків з правового захисту інтересів підприємства і звернення до суду з позовами про розірвання договорів про спільну діяльність з фірмами ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», афілійованими з Онищенком, можна було б уникнути збитків у розмірі 740 млн гривень, підтверджених судово-економічної експертизою.

«За результатами представництва державних інтересів прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у судовому розгляді позовів про розірвання договорів про спільну діяльність з указаними підприємствами, всі позови були задоволені на рівні апеляційної інстанції, а рішення судів уже набули законної сили», – пояснив прокурор.

Як відомо, НАБУ підозрює нардепа Олександра Онищенка в створенні злочинної організації, діяльність якої завдала шкоди «Укргазвидобуванню» на 3 млрд грн. Влітку Рада зняла депутатську недоторканність з Онищенка, тепер він переховується в Лондоні. Нещодавно Онищенко заявив про дачу хабарів першому заступнику фракції БПП Ігорю Кононенку за поставки газу на ПАТ «Центренерго».