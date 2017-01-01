«Газова справа»: першим розстрочку Онищенку дав попередник Насірова

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Олександр Онищенко

Депутату-втікачу давав відстрочку попередній глава ДФС

Попередник Романа Насірова Ігор Білоус був першим, хто надав бізнесу Олександра Онищенка розстрочку зі сплати рентних платежів.

Як свідчить ухвала Солом'янського суду Києва, у період з січня по травень 2015 року саме попередник Насірова надав розстрочку компаніям нардепа-втікача. Як стверджується у судових документах, «територіальними податковими органами та ДФС України в особі попереднього голови (Ігоря Білоуса) були прийняті відповідні рішення про розстрочення грошових зобов'язань на загальну суму 103 млн 666 тис. 454,28 грн, а саме: для ТОВ «Фірма «Хас» – на суму 17 млн 663 тис. 117,51 грн, для ТОВ «Карпатнадраінвест» – на суму 8 млн 462 тис. 241,32 грн та для ТОВ «Надра Геоцентр» – на суму 77 млн 541 095,45 грн».

Саме тоді керівники підконтрольних Онищенку компаній – «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест» і «Фірма «Хас» – маючи формальні підстави, звернулися із заявою про розстрочення податкових зобов'язань та подали відповідні звернення і документи, на підставі яких і було прийнято рішення.

Як повідомлялось, Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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