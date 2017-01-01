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    «Газпром» нарощує експорт газу до Європи

    • Сьогодні, 15:49
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    Голова правління&nbsp;&laquo;Газпрому&raquo; Олексій Міллер
    Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер

    Російська монополія в 2016 році збільшила експорт газу до Європи на 12,5%

    «Газпром» у 2016 році збільшив експорт газу до Європи на 12,5%. Про це пише ТАСС із посиланням на голову правління холдингу Олексій Міллер.

    Міллер також зазначив, що зростання експорту можна порівняти з обсягом поставок компанії минулого року до Великобританії – 17,8 млрд куб. м.

    «Рекордний результат наочно демонструє значне збільшення попиту на російський газ в Європі і наші можливості забезпечити його надійний експорт в необхідному обсязі», – наголосив глава «Газпрому».

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», від початку цього року Росія почала зменшувати видобуток нафти.

    Росія Газпром
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