«Газпром» нарощує експорт газу до Європи
- Сьогодні, 15:49
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Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер
Російська монополія в 2016 році збільшила експорт газу до Європи на 12,5%
«Газпром» у 2016 році збільшив експорт газу до Європи на 12,5%. Про це пише ТАСС із посиланням на голову правління холдингу Олексій Міллер.
Міллер також зазначив, що зростання експорту можна порівняти з обсягом поставок компанії минулого року до Великобританії – 17,8 млрд куб. м.
«Рекордний результат наочно демонструє значне збільшення попиту на російський газ в Європі і наші можливості забезпечити його надійний експорт в необхідному обсязі», – наголосив глава «Газпрому».
Нагадаємо, як повідомляв «Главком», від початку цього року Росія почала зменшувати видобуток нафти.