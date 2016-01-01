«Газпром» не зможе качати більше газу в ЄС в обхід України, - Цеголко

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До розгляду позову по суті «Газпром» не матиме можливості збільшувати поставки газу в обхід України

Російський «Газпром» не матиме можливості збільшувати поставки газу в обхід України до розгляду питання по суті в суді ЄС.

Про це речник президента Святослав Цеголко написав у своєму Facebook, коментуючи рішення суду ЄС.

«Суд ЄС підтримав вимоги польської PGNIG про призупинення виконання рішення ЄК щодо збільшення доступу Газпрому до трубопроводу OPAL. Це перший важливий результат скоординованих зусиль України з Польщею у цьому питанні», – зазначив він.

«Це означає, що до розгляду позову по суті Газпром не матиме можливості збільшувати поставки газу в обхід України. А Україна продовжить захищати свої національні інтереси у сфері енергетики як через суд ЄС, так і через механізми Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», – зазначив Цеголко.

Він також нагадав, що 2 грудня цього року президент Порошенко здійснив візит до Варшави, де провів переговори як з президентом, так і з прем’єром Польщі.

Як відомо, суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ «Газпрому» до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Рішення Європейської комісії про допуск російського «Газпрому» до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.