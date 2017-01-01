«Газпром» оскаржив штраф Антимонопольного комітету на 85 млрд гривень

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«Газпром» повинен сплатити Україні 172 млрд грн штрафу та пені

«Газпром» в касаційному порядку оскаржив рішення Київського апеляційного госпсуду про примусове стягнення з компанії штрафу у розмірі 85,9 млрд грн і пені аналогічного розміру.

Про це заявив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв, інформує LIGA.net.

«Було прийнято рішення апеляційної інстанції. Газпром оскаржив рішення в касації», - сказав Терентьєв.

За словами голови АМКУ, його відомство негайно передасть у виконавчу службу рішення суду, що набрало чинності.

Нагадаємо, АМКУ 25 січня 2016 року прийняв рішення оштрафувати «Газпром» на 85,966 млрд грн за «порушення економічної конкуренції у вигляді бездіяльності, яка полягала в неприйнятті заходів по забезпеченню отримання послуги з транзиту природного газу по магістральних трубопроводах через територію України на обгрунтованих умовах, що призвело до утиску інтересів «Нафтогазу».

Пізніше сума штрафу збільшилася удвічі через нарахування пені, оскільки «Газпром» відмовився оплачувати штраф.

5 грудня 2016 року Господарський суд Києва прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету. 22 січня 2017 року «Газпром» програв апеляцію в Київському апеляційному господарському суді.