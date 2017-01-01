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    «Газпром» почав будівництво в Чорному морі газопроводу «Турецький потік»

    • Сьогодні, 10:27
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    &laquo;Газпром&raquo; почав будівництво газопроводу в обхід України
    Фото: CA-News
    «Газпром» почав будівництво газопроводу в обхід України

    Будівництво газопроводу в глибоководній частині Чорного моря вестиме судно Pioneering Spirit

    Російський «Газпром» почав будівництво в Чорному морі газопроводу «Турецький потік». Як повідомляє прес-служба «Газпрому», робота стартувала біля російського узбережжя.

    «Ми приступили до практичного етапу реалізації проекту «Турецький потік» – морського укладання газопроводу. Проект реалізується строго за планом і до кінця 2019 року наші турецькі і європейські споживачі отримають новий надійний маршрут для імпорту російського газу», – сказав глава «Газпрому» Олексій Міллер.

    У повідомленні зазначається, що укладання веде судно Audacia компанії Allseas – підрядника будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу. Судно також буде використовуватися для протягування труб з берега через мікротунелі.

    Будівництво газопроводу «Турецький потік» у глибоководній частині Чорного моря буде вести трубоукладальне судно Pioneering Spirit.

    Нагадаємо, на початку грудня 2016 року «Газпром» підписав контракт на будівництво першої нитки морської ділянки газопроводу в обхід України по дну Чорного моря.

    2 грудня парламент Туреччини ухвалив закон про ратифікацію угоди з Росією щодо проекту будівництва газопроводу «Турецький потік».

    Туреччина Росія Газпром
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