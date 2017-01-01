«Газпром» погрожує Україні, яка готова розпочати відбір газу за рахунок сплати штрафу

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Глава «Газпрому» Олексій Міллер

Міллер відмовився коментувати рішення Стокгольмського арбітражного суду

Глава «Газпрому» Олексій Міллер прокоментував можливість відбору Україною газу в рахунок сплати штрафу по антимонопольній справі.

Про це він говорив в кулуарах Петербурзького економічного форуму, передають російські ЗМІ

«Нехай спробують», - відповів Міллер на питання, чи бачить він ризики таких дій України.

Він також відмовився коментувати рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Антимонопольний комітет України вимагає у ПАТ «Газпром» сплатити накладений на компанію штраф у розмірі 86 мільярдів гривень за порушення антимонопольного законодавства при транзиті газу.

Пізніше сума штрафу збільшилася удвічі через нарахування пені, оскільки Газпром відмовився оплачувати штраф.

5 грудня 2016 року Господарський суд Києва прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету. 22 січня 2017 року Газпром програв апеляцію в Київському апеляційному господарському суді.

«Газпром» оскаржив рекордний штраф АМКУ на 172 млрд.

Як відомо, 31 травня Стокгольмський арбітраж повністю відхилив вимоги принципу «бери або плати» «Газпрому» за контрактом на постачання газу від 2009 року.

Акції «Газпрому» в середу впали на 2%, за день монополіст втратив $1 млрдкапіталізації

Президент України Петро Порошенко заявив, що рішення Стокгольмського арбітражу дає право «Нафтогазу» вимагати зниження ціни на газ за контрактом з «Газпромом» до умов ринку.

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