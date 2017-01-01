«Газпром» програв у Вищому госпсуді касацію щодо штрафу на $6,9 млрд

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ПАТ «Газпром»

Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ «Газпром»

У вівторок, 16 травня, Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ «Газпром» на рішення українських судів про стягнення з російського газового монополіста штрафу та пені на суму 171,93 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.

«Сьогодні, 16.05.2017, Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ «Газпром» на рішення господарського суду міста Києва від 5.12.2016 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.02.2017, якими було присуджено стягнути з «Газпрому» в державний бюджет України суми накладеного рішенням Комітету штрафу та пені, нарахованої за несвоєчасну сплату накладеного штрафу, разом на суму 171 931 854 000 грн (приблизно 6,9 млрд доларів США)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що рішенням від 22 січня 2016 року АМКУ визнав ПАТ «Газпром» таким, що зловживав своїм монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуги з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України, та наклав за це порушення штраф у розмірі 85,965 млрд грн. Через те, що штраф не було сплачено в добровільному порядку, на суму штрафу, відповідно до законодавства, було нараховано пеню.

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії «Газпром».

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