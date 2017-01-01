«Газпром» виставив Україні рахунок на $5,3 млрд за недобір газу

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Згідно з контрактом купівлі-продажу газу між «Газпромом» і «Нафтогазом» українська компанія зобов'язана щорічно оплачувати мінімальну річну кількість газу

Російський газовий монополіст «Газпром» виставив «Нафтогазу України» за 2016 рік рахунок в за недобір законтрактованого за правилом «бери або плати» газу на суму $5,3 млрд.

Як повідомило управління інформації «Газпрому», згідно з контрактом купівлі-продажу природного газу між «Газпромом» і «Нафтогазом», українська компанія зобов'язана щорічно оплачувати мінімальну річну кількість (МРК) газу.

У першому кварталі 2016 року для НАК «Нафтогаз України» не застосовувалася умова «бери-або-плати» відповідно до тристороннього «зимового пакету».

У «Газпромі» додають, що у разі залучення вищеназваної суми до раніше заявлених в Стокгольмський арбітраж вимог, сума вимог за позовом про виконання контракту на поставку виросте до $37 млрд, що становить більше половини капіталізації «Газпрому» ($61 млрд).