«Газпром» збільшив поставки газу на підконтрольний бойовикам Донбас

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Газпром

За 2016 рік поставки російського газу на схід України становили 2,39 млрд куб. м

Російський газовий монополіст «Газпром» в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшив постачання природного газу на тимчасово підконтрольні проросійським бойовикам території Донбасу на 41% - до 2,39 млрд куб. м. Такий висновок можна зробити зі звіту «Газпрому» за 2015 і 2016 роки та даних Національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України».

Зокрема, згідно зі звітом «Газпрому», за 2016 рік поставки російського газу в Україну становили 2,39 млрд куб. м, тоді як, виходячи з звіту «Газпрому» за 2015 рік і даних «Нафтогазу України», обсяг поставок на неконтрольовані території України в 2015 році становив 1,7 млрд куб. м.

Як відомо, з листопада 2015 року «Нафтогаз України» припинив закупівлі газу у «Газпрому» і перейшов на імпортні поставки з країн Європейського Союзу. Ще до цього, 20 лютого 2015 року, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія почала поставляти газ на Донбас «на підставі звернення газових структур «невизнаних республік».