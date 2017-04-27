«Газпром» збільшив суму вимог до «Нафтогазу» на понад $5 млрд

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«Газпром»

Арбітражне рішення в Стокгольмі нібито буде ухвалено 30 червня

Російський газовий монополіст «Газпром» збільшив суму вимог до Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в арбітражі Стокгольма на понад 5,3 мільярда доларів – до 37 мільярдів доларів. Це випливає з поданого «Газпромом» звіту за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Як повідомляють російські ЗМІ, уточнена сума «включає вимоги з оплати заборгованості за поставлений у травні-червні 2014 року газ, оплату за зобов’язанням «бери або плати» за 2012–2016 роки та пені за прострочення оплати».

У повідомленні також ідеться, що арбітражне рішення в Стокгольмі буде ухвалено 30 червня.

«Нафтогаз» і «Газпром» подали одне на одного кілька взаємних позовів стосовно газових контрактів 2009 року про постачання і транзит газу і стосовно їхнього виконання (чи невиконання, як стверджують сторони) до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, як передбачено цими контрактами. Загальна сума позовів – десятки мільярдів доларів.

Як повідомляв «Главком», Антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 млрд гривень штрафу і пені з російської компанії «Газпром».

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