  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Газпром» збільшив заявку на транзит газу Україною

    • Сьогодні, 13:36
    • Розсилка

    6 січня відбір газу з підземних сховищ газу було збільшено через зниження температури повітря в Україні

    Російський газовий монополіст «Газпром» через похолодання сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит газу до Європи українськими газотранспортними системами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ПАТ «Укртрансгаз» Максим Білявський.

    Читайте також

    «Газпром сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит до Європи: 278,9 млн куб. м. Звісно, через похолодання», – повідомив він.

    6 січня відбір газу з підземних сховищ газу було збільшено через зниження температури повітря в Україні.

    Читайте також
    газ Газпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ