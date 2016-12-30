«Газпром» збільшив заявку на транзит газу Україною

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6 січня відбір газу з підземних сховищ газу було збільшено через зниження температури повітря в Україні

Російський газовий монополіст «Газпром» через похолодання сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит газу до Європи українськими газотранспортними системами. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова прес-служби ПАТ «Укртрансгаз» Максим Білявський.

«Газпром сьогодні надіслав збільшену заявку на транзит до Європи: 278,9 млн куб. м. Звісно, через похолодання», – повідомив він.

6 січня відбір газу з підземних сховищ газу було збільшено через зниження температури повітря в Україні.