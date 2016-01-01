«Газпром» знизив тиск газу на вході в українську ГТС

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Незважаючи на різке зниження тиску газу, Україна виконує транзитні заявки

Російська компанія «Газпром» різко знизила тиск газу на вході в газотранспортну систему України.

Про це повідомив прес-секретар ПАТ «Укртрансгаз» Максим Белявський.

«Газпром продовжує порушувати контрактні тиску: на російській станції Суджа зафіксовано його різке зниження на 9% від норми», – написав Белявський.

Він додав, що, незважаючи на різке зниження тиску газу, Україна виконує транзитні заявки і забезпечує необхідний тиск на західному кордоні.

Як відомо, суд Європейського Союзу призупинив рішення про доступ «Газпрому» до 80% потужностей газопроводу OPAL.

Рішення Європейської комісії про допуск російського «Газпрому» до газопроводу OPAL у Європейському суді оскаржив польський уряд.