Геї у Херсоні спробують вдруге провести марш за різноманітність

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Минулорічна спроба провести таку ходу була не надто вдалою: чотирьом учасником вдалося пройти лише близько 10 метрів

Хода за різноманітність і проти дискримінації відбудеться у Херсоні у середу, 17 травня. Місце проведення організатори тримають у таємниці.

Про це повідомляє портал Херсон-онлайн.

Хода за різноманітність і проти дискримінації відбудеться у Херсоні вдруге. Ініційована вона ЛГБТ-спільнотою. Перша - минулорічна спроба - провести таку ходу була не надто вдалою: чотирьом учасником вдалося пройти лише близько 10 метрів. Цьогоріч, за словами організаторів, людей має бути більше. Нині разом з херсонською поліцією відпрацьовуються питання безпеки учасників ходи. Тож місце її проведення поки тримається у таємниці.

Приурочена хода до Міжнародного дня боротьби з гомофобією та транс фобією, що відзначається 17 травня. Херсонська хода стане завершальним акордом Квір-форуму - серії правозахисних, культурних і освітніх заходів, що тривають цими днями у Херсоні. До оргкомітету форуму і маршу входять представниці БО «Інша», ВП ГО «Асоціація ЛГБТ «ЛІГА» Херсон, а також інші активісти.

Нагадаємо, у Марші рівності 18 червня в Києві візьмуть участь близько 5 тис. осіб.