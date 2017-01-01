Гелетей: вбивця Вороненкова слідував за ним на автомобілі

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Валерій Гелетей

Начальник управління держохорони заявив, що вбивця Вороненкова фактично був у жертви «на хвості»

Вбивця не чекав екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова біля «Прем'єр Паласу», а супроводжував його і практично був на «хвості» через два автомобіля. Коли Вороненков припаркував свій автомобіль, кілер зробив це також, припаркувавшись на бульварі Шевченка.

Про це начальник управління держохорони Валерій Гелетей розповів в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Коли я побував в «Прем'єр Паласі» та поспілкувався з тими людьми, які переглядали відеосюжети, з фахівцями, те, що кілер чекав біля «Прем'єр Паласу» - це не точна інформація. Кілер супроводжував нашого вбитого на автомобілі і практично був на «хвості» через два автомобіля. Коли наш потерпілий припаркував автомобіль і наш кілер також припаркувався на бульварі Шевченка. Видно, як він виходить, йде по дорозі, піднімається і потім відбувається вбивство», - заявив Гелетей.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

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