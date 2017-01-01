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    Гендиректор ДТЕК: Якість вугілля з ОРДЛО не відповідає вимогам зовнішніх ринків

    • Сьогодні, 16:35
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    <p>Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко</p>

    Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко

    Експорт для вугілля з окупованих територій Донбасу закритий

    Якість вугілля з тимчасово непідконтрольних територій не відповідає вимогам зовнішніх ринків.

    Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко.

    Відповідаючи на питання чи можливо продати вугілля з НКТ, Тимченко відповів, що якість цього вугілля не відповідає вимогам зовнішніх ринків.

    «Середній рівень вмісту сірки в українському антрациті - 1,7%, а в куті марки «Т» - 2,6%. Необхідна для експорту норма - 0,9% і нижче. Простою мовою - експорт для цього вугілля закритий», - заявив він.

    Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

    Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

    Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що в Україні не діє формула Роттердам+. Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити, чи дійсно в Україні діють тарифи на вугілля, утворені без використання формули «Ротерадам плюс».

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