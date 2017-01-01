Гендиректор ДТЕК: Якість вугілля з ОРДЛО не відповідає вимогам зовнішніх ринків
- Сьогодні, 16:35
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Генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко
Експорт для вугілля з окупованих територій Донбасу закритий
Якість вугілля з тимчасово непідконтрольних територій не відповідає вимогам зовнішніх ринків.
Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив генеральний директор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко.
Відповідаючи на питання чи можливо продати вугілля з НКТ, Тимченко відповів, що якість цього вугілля не відповідає вимогам зовнішніх ринків.
«Середній рівень вмісту сірки в українському антрациті - 1,7%, а в куті марки «Т» - 2,6%. Необхідна для експорту норма - 0,9% і нижче. Простою мовою - експорт для цього вугілля закритий», - заявив він.
Як відомо, у березні Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що в Україні не діє формула Роттердам+. Генпрокурор Юрій Луценко доручив перевірити, чи дійсно в Україні діють тарифи на вугілля, утворені без використання формули «Ротерадам плюс».