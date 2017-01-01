Гендиректор «Київавтодору» пояснив причини своєї відставки

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Густєлєв пояснив свій крок прагненням припинити брудні звинувачення в бік київської міської влади

Генеральний директор комунальної компанії «Київавтодор» Олександр Густелєв подає у відставку, щоб унеможливити спекуляції на тему київської міської влади у зв'язку з обвалом Шулявського мосту.

Про це Густелєв сказав в ефірі каналу «1+1».

«Я іду у відставку для того, щоб не було спекуляцій на тему київської міської влади... Ніяка я не жертва. В даному випадку я – член команди», – сказав Густелєв.

«Є загальноєвропейська практика, коли є проблематика, то частка людей, які відчувають за це відповідальність, чесно і прямо кажуть: «Я є часткою цієї проблеми, я готовий піти у відставку для того, щоб надати можливість іншим виправити ситуацію»,– пояснив він.

Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати.

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