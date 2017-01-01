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    Гендиректор «Київавтодору» пояснив причини своєї відставки

    • Сьогодні, 02:42
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    Густєлєв пояснив свій крок прагненням припинити брудні звинувачення в бік київської міської влади

    Генеральний директор комунальної компанії «Київавтодор» Олександр Густелєв подає у відставку, щоб унеможливити спекуляції на тему київської міської влади у зв'язку з обвалом Шулявського мосту.

    Про це Густелєв сказав в ефірі каналу «1+1».

    «Я іду у відставку для того, щоб не було спекуляцій на тему київської міської влади... Ніяка я не жертва. В даному випадку я – член команди», – сказав Густелєв.

    «Є загальноєвропейська практика, коли є проблематика, то частка людей, які відчувають за це відповідальність, чесно і прямо кажуть: «Я є часткою цієї проблеми, я готовий піти у відставку для того, щоб надати можливість іншим виправити ситуацію»,– пояснив він.

    Нагадаємо, увечері, 27 лютого 2017 року, в Києві обвалився Шулявський шляхопровід, який вже давно обіцяли реконструювати. 

    Детальніше читайте: Дмитро Беспалов: Перед обвалом китайці запропонували свій проект будівництва Шулявського моста

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