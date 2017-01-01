Генерал-майор оцінив плани Кремля щодо розділення України

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Президент РФ Володимир Путін

РФ посилює військові позиції на тих напрямках, які важливі для реалізації політичних путінських амбіцій

Кремлівський план щодо так званого «розділення України на дев’ять областей» не варто сприймати всерйоз, оскільки в Україні не настільки розвинені сепаратистські рухи, щоб з упевненістю стверджувати про його реалізацію.

Про це у коментарі «Обозревателю» повідомив генерал-майор, екс-військовий представник місії України при НАТО Петро Гаращук.

«Ми ніколи не думали, що може розвалитися Радянський Союз. Здавалося, що була міцна система, але це сталося. Якщо поглянути на історію, то ми побачимо, що кордони постійно змінювалися – завдяки діяльності чи бездіяльності влади. І не виключено, що такий сценарій теж можливий. Слава Богу, що зараз немає хоча б таких сепаратистських рухів», – повідомив Гаращук.

У той же час, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко вважає, що потенційна військова інтервенція на материкову Україну з боку країни-агресора Російської Федерації проходитиме не за ризикованим сценарієм нападу через вузький перешийок з окупованого Криму, а з морського напрямку.

«Розгортання Росією полку десантних військ у Криму пов’язане не тільки з намірами вчинити якісь дії проти України. Зокрема не все так просто у росіян з НАТО в цілому. Якщо ж розглядати протистояння саме з Україною, то проводити якісь операції через вузький перешийок дуже складно. Наші військовослужбовці можуть вибудувати оборону таким чином, що наступальні дії з Криму на материкову Україну обернуться для противника серйозними втратами. Тому Генштаб РФ розглядає варіант десантування своїх військ в Україну з моря. Зараз же можна сказати наступне: РФ посилює військові позиції на тих напрямках, які важливі для реалізації політичних путінських амбіцій», – зазначив Романенко.