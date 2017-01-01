Генерал СБУ пояснив, як міг статись прокол з пранкерами, що розіграли Порошенка

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Володимир Тимошенко

У розіграші українського президента російськими пранкерами Володимир Тимошенко не бачить «проколу» спецслужб

Генерал СБУ Володимир Тимошенко не вважає ляпом українських спецслужб ситуацію з розіграшем Порошенка, який стався восени минулого року. Про це екс-керівник Антитерористичного центру СБУ розповів в інтерв’ю «Главкому».

Нагадаємо, що на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про те, що він провів телефонну розмову з очільником Киргизстану. Натомість заступник керівника апарату президента Киргизстану заявив, що «можливо, українського лідера хтось розіграв»

«Я б не сказав, що це був ляп спецслужб. Я працював свого часу в Адміністрації президента і знаю, як там фривольно ставляться до вимог конспірації. Ще за Ющенка мені доводилося мати там серйозні розмови. Номер такого телефону має бути закритим для всіх і вся, тож хтось допустив цей витік інформації, і це точно не СБУ», - вважає Тимошенко.

Також генерал СБУ прокоментував «неприємний для держави інцидент», коли літак авіакомпанії «Белавіа», що слідував з Києва до Мінська, повернули в «Жуляни» через «антимайданівця» Армена Мартиросяна.

«Я сам був у подібних ситуаціях, хай не таких гучних. Коли підлеглий тебе запевняє в одному, а це не справджується. Звісно, це неприємний для держави інцидент, але такі речі неминучі», - вважає Володимир Тимошенко.

Нагадаємо, що колишній заступник голови СБУ стверджував, що «агентів Кремля» в українських спецслужбах було вдосталь до 2014 року, але вони є й зараз.