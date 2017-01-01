Генерал СБУ Ягун назвав народного депутата, який «розхитує економічну безпеку країни»

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Нардеп Сергій Рибалка

Ягун заявив, що Рибалка здійснював інформаційні провокації проти «АТБ»

Останнім часом, в Україні з'явилося безліч людей, які використовують свій депутатський мандат або службове становище для цілеспрямованого підриву економічної безпеки нашої країни. Як правило, ці люди діють під кураторством Російської Федерації. Про це в ефірі «Першого ділового» заявив генерал-майор, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках Віктор Ягун.

До таких людей, на його думку, можна віднести керівника комітета Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, члена депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергія Рибалку.

«Використовуючи можливості інформаційних ресурсів, частково підконтрольних Російській Федерації, і своє становище депутата Верховної Ради, Сергій Рибалка здійснював інформаційні провокації проти однієї з найбільших торгових мереж України «АТБ». І я повністю поділяю думку про те, що саме Рибалка належить до тих людей, які розхитують економічну ситуацію всередині України. Хочу сказати, що деякі народні депутати звернулися до Рибалки і попросили його тимчасово призупинити свою діяльність як народного депутата України. Це дозволило б об'єктивно розслідувати ситуацію, а самому Рибалці - підтвердити або спростувати факти», - сказав Ягун.

Генерал СБУ поінформував, що на даному етапі підтверджені факти участі в інформаційній диверсії проти торгової мережі «АТБ» осіб, пов'язаних з Російською Федерацією.

«Зібраних фактів дуже багато. Що найбільше обурило активістів, які викрили народного депутата, так це те, що в таких брудних кампаніях брали участь не просто особи, які тісно пов'язані з Рибалкою, але і ті особи, які пов'язані з Російською Федерацією і інформаційними ресурсами, які підтримуються так званими «адептами» «русского міра» в Україні», - заявив Ягун.

Він зазначив також, що розслідування цього резонансного інциденту повинна проводити Служба безпеки України, оскільки запобігання загрозам економічній безпеці країни лежить в безпосередній компетенції СБУ.

«Економічна безпека держави, тим більше під час ситуації, в якій ми зараз знаходимося, це безумовно компетенція СБУ. Це - підрив основ економічної безпеки і здійснення фактичної диверсії. Хотілося б вірити, що буде проведене ретельне розслідування, і в його рамках розставлені всі крапки над «і». Тоді стане ясно, чи діяв Рибалка виключно з меркантильної точки зору, навіть не уявляючи, що за його спиною стоять представники РФ, або це - цілеспрямовані дії на шкоду економічним інтересам України», - резюмував Ягун.

18 січня 2017 року громадські активісти Олексій Станчевський, Костянтин Дикань і Дмитро Воронков розповіли про факти причетності Сергія Рибалки до організації і фінансування масштабної інформаційної провокації проти торгової мережі «АТБ». За словами активістів, у кінці 2016 року вони провели експеримент-розслідування з виявлення внутрішніх українських сил, які намагаються грати на руку зовнішньому агресору - Росії. В ході розслідування ними були виявлені факти і зібрані докази поширення неправдивої інформації проти торгової мережі «АТБ». Зібрані матеріали активісти передали в Генпрокуратуру і Службу безпеки України.