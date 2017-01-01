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    Генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76

    • Сьогодні, 06:09
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    Віктор Назаров у залі суду
    Віктор Назаров у залі суду

    Суд у справі збитого військового літака Іл-76 триває вже понад півроку

    Наступного понеділка, 27 березня, об 11 ранку Павлоградський райміськсуд оголосить вирок генералу Віктору Назарову, якого звинувачують у халатності, що призвела до загибелі 49 українських військових.

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    Про це Цензор.НЕТ повідомила сестра одного із загиблих десантників Іляна Гайдук. За її словами, дату оголошення вироку родичам загиблих повідомили 20 березня.

    Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині вже понад півроку триває суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл - 76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

    14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.

    У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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