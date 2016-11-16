Генпрокуратура анонсувала вручення підозри Новинському



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Новинський

Передати справу в суд щодо нардепа Новинського розраховують протягом декількох місяців

Найближчим часом Генпрокуратура повідомить про підозру народному депутату Вадиму Новинському (фракція «Опозиційний блок») і справа буде передана до суду. Про це розповів журналістам генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Щодо Новинського - ми отримали один дуже важливий факт спроб отруєння блаженнішого Володимира, розслідували цю справу, це трохи затягнуло загальний хід справи. Найближчим часом ми плануємо пред'явити підозру пану Новинському і найближчим часом передати до суду. Думаю, що мова йде про декілька місяців», - сказав Луценко.

Нагадаємо, в грудні Верховна Рада дала Генеральній прокуратурі згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена фракції «Опозиційного блоку» Вадима Новинського. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

Новинського підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27 («Пособництво»), ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини») і ч. 1 ст. 365 («Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу») Кримінального кодексу України, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років. У поданні ГПУ йдеться про перевищення влади Новинським і вчинення ним злочинів спільно з екс-президентом Віктором Януковичем та правоохоронцями Києва при незаконному позбавленні волі архієпископа (нині - митрополит) Олександра (Драбинка), коли той був помічником нині покійного предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Володимира (Сабодана).

Сам Новинський своєї провини не визнає і вважає справу політичною.

Читайте також статтю: Митрополит Олександр Драбинко: Новинський з радістю сприймав побиття людей на Майдані. Кричав: «Давите их, гадов!»