Генпрокуратура через газету «Вести» кличе екс-міністра Клименка на допит

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Офіційно Клименка для проведення слідчих дій ще не викликали

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Головний військовий прокурор Анатолій Матіос звернувся з листом до газети «Вести, сподіваючись, що це допоможе допитати колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка у рамках спеціального досудового розслідування.

Лист він опублікував у Фейсбуці.

«Найближчим часом орган досудового розслідування оголосить про офіційний виклик Олександра Клименка до прокуратури з метою проведення з ним необхідних процесуальних та слідчих дій... Зважаючи на родинні зв'язки керівництва газети «Вести« з підозрюваним Олександром Клименком, Головна військова прокуратура вважає за необхідне направити копію виклику до вашої редакції», - йдеться в документі.

За словами Матіоса, це найефективніший спосіб передачі інформації колишньому міністру.

«Знайшли найкоротший шлях донести інформацію підозрюваному у грабунку держави на 3 мільярди гривень, власнику крокодилячого стільця та сліз, а також співмешканки ( за сумісництвом глави ради директорів медіа-холдингу «Вєсті») Клименку про виклик до Генпрокуратури. Очікуємо відповідь та друк повістки у власній ньюс-пейпі», - написав Матіос на Facebook.

Згідно з інформацією, виклик на допит також буде опублікований в «Урядовому кур'єрі».

Офіційно Клименка для проведення слідчих дій ще не викликали. Орган досудового слідства, відповідно до інформації у листі, має зробити це найближчим часом

Нагадаємо, Голосіївський райсуд Києва дав дозвіл на проведення заочного розслідування щодо екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

Він підозрюється у тому, що у період з квітня 2012-го по вересень 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), у складі створеної і очолюваної тодішнім президентом Віктором Януковичем злочинної організації заволодів коштами державного бюджету на загальну суму 3,166 млрд грн шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації.