Генпрокуратура досі не повідомляла Фірташу про підозру в якомусь злочині

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Олігарх Дмитро Фірташ

Луценко розповів про наявність серйозних справ, пов'язаних із підприємствами Фірташа

Генеральна прокуратура України не повідомляла українському бізнесмену Дмитру Фірташу про підозру в якомусь злочині. Про це заявив сьогодні у Києві генеральний прокурор Юрій Луценко.

«У нас є серйозні справи, пов'язані з підприємствами Фірташа. Станом на зараз процесуальну підозру йому не оголошено», – сказав він.

Водночас Луценко поінформував, що стосовно бізнесмена розслідують кримінальне провадження.

«За деякими напрямами ми активно працюємо: вимивання коштів із підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від податків, а ймовірно, і розкрадання державних ресурсів. Кілька місяців тому ми вийшли на цю справу й активно працюємо», – сказав генпрокурор.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати відправили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.

23 лютого Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт.

24 лютого суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа.

У 2015 році МВС України відкрило кримінальне провадження за фактом злочинної змови працівниками НАК «Нафтогаз України» і компанією Ostchem, унаслідок якої державі завдано збитків у розмірі 5,7 млрд грн.

ГСУ МВС України відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Наприкінці травня 2015 року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що МВС відправило Фірташу повістку на допит у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи за фактом корупційних схем групи компаній Ostchem та розкрадання державного майна України.

Наприкінці листопада 2015 року Аваков також заявив, що Фірташа буде затримано у разі його повернення в Україну з огляду на відповідне зверненням Міністерства юстиції США.

Джерело: Інтерфакс-Україна