Генпрокуратура не виключає пом'якшення покарання для Януковича у справі про держзраду

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Відповідно до інкримінованих Януковичу звинувачень, йому загрожує довічне позбавлення волі

Генеральна прокуратура України не виключає пом’якшення покарання екс-президенту України Віктору Януковичу у кримінальному провадженні про державну зраду, якщо підозрюваний і його захист допоможуть витребувати з Росії лист Януковича до президента Росії Ради Федерації РФ про введенння російських військ на територію України. Про це сьогодні сказав журналістам військовий прокурор Руслан Кравченко.

Прокурор сказав, що закликає захисників Януковича допомогти «слідству та їхньому підзахисному щодо отримання з Адміністрації президента РФ та Ради Федерації листа Януковича, з яким він звертався до Путіна щодо введення російських військ на територію України».

«Допомогти, щоб правоохоронні органи РФ по нашому міжнародному запиту вилучили даний лист і направили його на нашу адресу. Якщо така допомога буде від сторони захисту, можемо говорити щодо пом’якшення покарання, якщо буде обвинувальний вирок у суді», — наголосив Кравченко і додав, що йдеться про кримінальне провадження щодо держзради.

Прокурор також зазначив, що відповідно до інкримінованих Януковичу звинувачень, йому загрожує покарання до довічного позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що ГПУ обіцяє у січні передати справу Януковича до суду.

Нагадаємо, сьогодні суд Англії розглядає позов РФ щодо «боргу Януковича».

Також повідомлялося, що «Корреспондент.net» видалив з сайту «блог Януковича».