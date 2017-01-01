Генпрокуратура оголосила підозру ще одному російському генералу

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Російський генерал Роман Шадрін

Генерал Шадрін перебував на посаді так званого заступника міністра «міністерства державної безпеки» терористичної організації «ЛНР»

Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури України повідомлено про підозру ще одному генералу збройних сил Російської Федерації – Роману Шадріну. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації, генерал-майору збройних сил Російської Федерації Р. Шадріну у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 438 (віддання наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням) КК України», – інформують у ГПУ.

Зібраними у кримінальному провадженні доказами встановлено, що Шадрін у період із жовтня 2014 року по серпень 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади та службовими особами збройних сил Російської Федерації, перебуваючи на посаді так званого заступника міністра «міністерства державної безпеки» терористичної організації «ЛНР», брав участь у веденні агресивної війни проти України.

«Зокрема, шляхом віддання наказів учасникам терористичної організації «ЛНР», які перебували у його підпорядкуванні, він організовував артилерійські обстріли позицій Збройних сил України та інших військових формувань, залучених до проведення антитерористичної операції на території Луганської області, – повідомляє ГПУ. – Крім того, всупереч вимогам міжнародного гуманітарного права Шадрін організував викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян Російської Федерації, їхнє подальше незаконне ув'язнення, застосування фізичного насильства та іншого жорстокого поводження з ними».

Підозрюваного оголошено у розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.