Генпрокуратура оскаржить рішення Інтерполу щодо Януковича

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Віктор Янукович

У ГПУ дізналися про зняття з розшуку Віктора Януковича наприкінці квітня

Рішення Інтерполу щодо зняття з розшуку екс-президента Віктора Януковича буде оскаржене.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, повідомляє прес-служба ГПУ.

Горбатюк підтвердив, що Комісією з контролю за файлами Інтерполу на сесії в період 27 лютого 3 березня 2017 року прийнято рішення про видалення файлів Інтерполу щодо червоної картки розшуку, тобто про зняття з міжнародного розшуку підозрюваного Віктора Януковича.

Він повідомив, що інформація з цього приводу надійшла до правоохоронних органів України наприкінці квітня 2017 року.

«Органи Інтерполу попередили про конфіденційність наданої інформації і не підлягає розголошенню», - зазначив Горбатюк.

Водночас, за його словами, прийняття такого рішення мотивоване саме наявними недоліками українського законодавства щодо обрання запобіжного заходу стосовно розшукуваних осіб та статусу підозрюваного.

Він також повідомив, що відповідне рішення буде оскаржене.

Як повідомляв «Главком», сьогодні стало відомо, що Інтерпол зняв екс-президента Януковича з розшуку.

Згодом начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк додав, що Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Олександра Януковича та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва.

Також речник Нацполіції України розповів, що Інтерпол відмовився оголошувати у розшук депутата Олександра Онищенка, а адвокат екс-міністра енергетики часів Едуарда Ставицького стверджує, що Інтерпол припинив розшук його підзахисного.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко розповів у відеозверненні, що 4 травня розпочнеться судовий процес над колишнім президентом Віктором Януковичем.

Адвокат екс-президента стверджує, що Янукович не прийде в Оболонський суд.