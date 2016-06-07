Генпрокуратура оскаржить запобіжний захід деяким екс-податківцям
- Сьогодні, 01:29
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Луценко анонсував ще одну масштабну операцію із затримання екс-чиновників податкової
Генпрокуратура планує оскаржити судові рішення щодо обрання запобіжного заходу для кількох підозрюваних податківців часів Януковича.
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.
«Деякі рішення будуть оскаржені (в апеляції)», — сказав він.
За його словами, кілька рішень судів про запобіжні заходи «не витримують критики».
Луценко також повідомив, що найближчим часом відбудеться ще одна, більш масштабна, операція із затримання екс-чиновників Податкової служби.
«У цій та інших операціях, передбачені ще подальші дії. Можливо, навіть, більш масштабні, ніж щодо цих діячів», – додав він.
Як відомо, Печерський районний суд Києва обрав екс-заступнику керівника харківської податкової адміністрації Тетяні Масловій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі майже 999 тис. грн. Маслова має внести заставу у розмірі 998,760 тис. грн протягом п'яти днів.
Раніше Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.
Також суд постановив надягнути електронний браслет з можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень на екс-голову Державної податкової служби у Полтавській області Володимира Задорожного.
Крім того, суд обрав запобіжний захід колишньому начальнику Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва Юрію Мостіпану. Суд вирішив звільнити його під заставу в 1 млн гривень, зобов'язавши його носити електронний браслет.
Начальнику Дарницької податкової адміністрації в Києві Юрію Кравченку обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 млн гривень.
У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.
Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.
Згодом стали відомі імена затриманих осіб.