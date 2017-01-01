Генпрокуратура отримала доступ до дзвінків сина Пашинського в день конфлікту з Хімікусом

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Депутат Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергій Пашинський

У справі Пашинського тривають слідчі дії

Печерський районний суд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації про мобільні переговори сина депутата Верховної Ради Сергія Пашинського в день конфлікту з В’ячеславом Хімікусом.

Про це йдеться в ухвалі суду від 13 березня.

В ході слідства встановлено, що близько 17:30 в день конфлікту Пашинський спілкувався по мобільному телефону зі своїм сином, який також використовував мобільний телефон і дзвонив на певний номер.

«У зв’язку з необхідністю встановлення фактичного знаходження Пашинського й осіб, з якими він контактує, необхідно отримати інформацію про вхідні/вихідні з’єднання вищезгаданого абонента в період з 31.12.2016 по 01.01.2017», – сказано в рішенні суду.

Крім того, іншим своїм рішенням від 13 березня суд надав слідчим доступ до документів, що стали підставою для видачі Пашинському дозволу на зберігання нагородної зброї – пістолета Glock-19, і документів про проведення з ним інструктажу щодо правил поводження з вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

7 лютого Печерський районний суд Києва визнав В’ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп від «Народного фронту» Сергій Пашинський, потерпілим.

Нардеп Сергій Пашинський заявив, що вимагатиме перевірки всіх учасників інциденту з В’ячеславом Хімікусом на детекторі брехні.