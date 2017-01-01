Генпрокуратура почала розслідувати передачу газових систем Фірташу

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Дмитро Фірташ Фото: УНІАН

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями «Зловживання владою або службовим становищем» і «Службова недбалість»

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо рішення Кабінету Міністрів про передачу державних розподільних газових мереж в господарське відання облгазів, 70% яких контролює Дмитро Фірташа і його партнери.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду від 15 травня, оприлюдненому в судовому реєстрі, передает Ліга.net.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями «Зловживання владою або службовим становищем» і «Службова недбалість».

Вказується, що Кабмін передав облгазам в господарське відання на безкоштовній основі державні газові мережі постановою №770 від 20 серпня 2012 року. На підставі цієї постанови були підписані відповідні договори з облгазами, які діють досі.

«... дії окремих посадових осіб Кабінету Міністрів України, Міненерговугілля, Мінекономіки, Мінфіну, Фонду державного майна призвели до завдання державі збитків в розмірі 930 млн гривень», - йдеться в рішенні суду.

Згідно з документом, досудовим розслідуванням перевіряється можлива причетність посадових осіб ПрАТ Газтек до вчинення зазначених злочинів.

Основним бенефіціаром цієї компанії вважається Дмитро Фірташ.

Сама компанія належить кіпрським Porala Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Venchers Limited і Krezer Holdings Limited.

Печерський суд надав дозвіл на доступ до документів цієї компанії за період з 1 січня 2012 року по теперішній час.

У квітні 2015 року, Веховної Рада прийняла закон «Про ринок природного газу», встановивши, що газові мережі можуть перебувати в користуванні на правах повного господарського ведення тільки у «суб'єктів державного сектора економіки».