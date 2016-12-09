Генпрокуратура повідомила про підозру начальнику управління ДФС за неподання декларації

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Начальник відділу управління аудиту Державної фіскальної служби не подала щорічну декларацію за 2015 рік

Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України продовжує вживати заходів щодо притягнення винних в умисному неподанню декларацій до кримінальної відповідальності.

Зокрема, вкотре повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України, а саме умисного неподання суб’єктом декларування декларації.

Зокрема начальник відділу управління аудиту Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, достовірно знаючи про те, що в строк до 01.11.2016 зобов’язана подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічну декларацію за 2015 рік, а також декларацію особи, яка припиняє діяльність, умисно їх не подала.

Досудове розслідування триває.