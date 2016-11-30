Генпрокуратура повідомила про підозру в.о. директора Миколаївського морського порту

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Чиновника підозрюють у завданні збитків на суму понад 4 мільйони гривень

Правоохоронці здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДП «Миколаївський морський торговельний порт», внаслідок чого державі завдано збитків в особливо великих розмірах, повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Досудове розслідування встановило, що нинішній в.о. директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» уклав із кількома приватними підприємствами договори про встановлення права сервітуту на користування залізничними коліями ДП «Миколаївський морський торговельний порт», чим спричинив збитки ДП «Миколаївський морський торговельний порт» та державі на суму понад 4 млн грн.

За результатами досудового розслідування, повідомлено про підозру виконувачу обов’язків директора ДП «Миколаївський морський торговельний порт» у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за скоєне кримінальне правопорушення зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.