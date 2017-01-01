Генпрокуратура повідомила про підозру заступнику Кернеса

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Харківська міська рада

Заступника харківського міського голови підозрюють у шахрайстві і зловживанні владою

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику харківського міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Головним слідчим управлінням спільно з департаментом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України під час досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживань службовим становищем службовими особами Харківської міської ради під час погодження та прийняття рішень щодо видачі обслуговуючим кооперативам земельних ділянок для будівництва об’єктів нерухомості, повідомлено про підозру заступнику міського голови з питань містобудування, архітектури та земельних відносин Харківської міської ради у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України та чотирьом членам обслуговуючих кооперативів за ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, встановлено, що «вказана службова особа органа місцевого самоврядування, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з іншими особами в інтересах засновників та членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – осіб, наближених до високопосадовців Харківської міської ради, у порушення земельного законодавства України, регламенту міської ради та інших нормативно-правових актів, впродовж 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та у підпорядкованих їх структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила та сприяла винесенню на сесію міської ради питань щодо безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою покращення житлових умов їхніх членів».

Внаслідок протиправних дій та пособництва у скоєнні шахрайства зазначеної службової особи члени обслуговуючих кооперативів шляхом обману отримали у власність земельні ділянки, розташовані на території Харкова загальною площею понад 25 га, вартістю понад 128 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо застосування стосовно вказаної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим стосовно одного з керівників обслуговуючих кооперативів судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю сплати застави у розмірі 2,4 млн грн, одну особу оголошено у розшук та стосовно ще однієї вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.