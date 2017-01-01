Генпрокуратура просить дозволу заочно судити Азарова

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Микола Азаров

ГПУ відправила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти Азарова

Генеральна прокуратура України просить суд дозволити розпочати заочне розслідування щодо екс-прем'єра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це заявив сьогодні у Києві генпрокурор Юрій Луценко.

Він повідомив, що Генеральна прокуратура відправила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти Азарова.

«Що стосується Азарова, ми завершили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження», – сказав він.

Як повідомляв «Главком», раніше СБУ заявила, що до фінансування сепаратистської акції у Рівному 10 травня долучився базований у Москві так званий комітет порятунку України на чолі з Азаровим.

Джерело: Інтерфакс-Україна