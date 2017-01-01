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    Генпрокуратура просить дозволу заочно судити Азарова

    • Сьогодні, 10:27
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    Микола Азаров
    Микола Азаров

    ГПУ відправила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти Азарова

    Генеральна прокуратура України просить суд дозволити розпочати заочне розслідування щодо екс-прем'єра Миколи Азарова і колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. Про це заявив сьогодні у Києві генпрокурор Юрій Луценко.

    Він повідомив, що Генеральна прокуратура відправила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти Азарова.

    «Що стосується Азарова, ми завершили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження», – сказав він.

    Як повідомляв «Главком», раніше СБУ заявила, що до фінансування сепаратистської акції у Рівному 10 травня долучився базований у Москві так званий комітет порятунку України на чолі з Азаровим.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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