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    Генпрокуратура просить МВС ініціювати позбавлення Артеменка українського громадянства

    • Сьогодні, 18:01
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    Нардеп Андрій Артеменко
    Нардеп Андрій Артеменко

    Артеменко також має паспорт громадянина Канади, нагадали в ГПУ

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

    Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «ГПУ направила відповідний лист (щодо позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка - ред.), за підписом генерального прокурора Юрія Луценка, на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», - сказала Сарган.

    Вона пояснила, що генпрокурор у своєму листі просить Авакова звернутися до керівництва ДМС з проханням ініціювати перед президентом України позбавлення громадянства України нардепа Андрія Артеменка у зв’язку з тим, що він має ще й громадянство Канади.

    «...зібрано достатньо доказів про наявність канадського паспорта у пана Артеменка», - наголосила Сарган.

    Вона нагадала, що подвійне громадянство заборонено Конституцією України.

    Нагадаємо, що 13 квітня у приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень в Києві прокуратура Автономної республіки Крим влаштувала обшук у рамках «справи Артеменка».

    The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

    Джерело: УНН

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