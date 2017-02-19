Генпрокуратура просить МВС ініціювати позбавлення Артеменка українського громадянства

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Нардеп Андрій Артеменко

Артеменко також має паспорт громадянина Канади, нагадали в ГПУ

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся з офіційним листом до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням ініціювати через Державну міграційну службу позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«ГПУ направила відповідний лист (щодо позбавлення українського громадянства народного депутата Андрія Артеменка - ред.), за підписом генерального прокурора Юрія Луценка, на ім'я міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», - сказала Сарган.

Вона пояснила, що генпрокурор у своєму листі просить Авакова звернутися до керівництва ДМС з проханням ініціювати перед президентом України позбавлення громадянства України нардепа Андрія Артеменка у зв’язку з тим, що він має ще й громадянство Канади.

«...зібрано достатньо доказів про наявність канадського паспорта у пана Артеменка», - наголосила Сарган.

Вона нагадала, що подвійне громадянство заборонено Конституцією України.

Нагадаємо, що 13 квітня у приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень в Києві прокуратура Автономної республіки Крим влаштувала обшук у рамках «справи Артеменка».

The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

Джерело: УНН