Генпрокуратура розпочала заочний процес проти сепаратиста Губарєва

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Розпочато процедуру заочного засудження особи, яка організувала в березні 2014 року масові заворушення у Донецьку

Генеральною прокуратурою України погоджено клопотання слідчих Служби безпеки України щодо початку процедури спеціального досудового розслідування (заочного засудження) громадянина України - лідера так званого «Народного ополчення Донбасу» та так званий «Народний губернатор Донеччини» Павла Губарєва.

Лідер терористів підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 КК України (публічні заклики до зміни і повалення конституційного ладу та захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України), ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення та керування терористичною організацією) та ч. 1 ст. 294 КК України (організація масових заворушень).

Генпрокуратура встановила, що громадянин України, перебуваючи у Донецьку, упродовж лютого - березня 2014 року з метою повалення конституційного ладу та зміни меж території держави вступив у злочинну змову з іншими особами, спільно з якими у ході масових заворушень здійснив захоплення приміщень органів влади та місцевого самоврядування, що супроводжувалось опором представникам правоохоронних органів.

Такі дії паралізували роботу державних установ на цій території, що унеможливило відновлення законності та зумовили створення терористичної організації «ДНР.

Нагадаємо, 6 січня СБУ викликала на допит до Києва колишнього самопроголошеного «народного губернатора Донбасу» Павла Губарєва.