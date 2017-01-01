Генпрокуратура розслідує розтрату «Укртрансгазом» 140 млн гривень

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Укртрансгаз підозрюють у розтраті

Розтрата сталася в результаті проведення тендеру на ремонтні роботи

Генеральна прокуратура просить доступ до документації філій ПАТ «Укртрансгаз» в рамках розслідування розтрати в особливо великих розмірах. Про це свідчать два рішення Печерського суду Києва від 19 квітня 2017 року.

Згідно з матеріалами справи, генпрокуратура підозрює підприємства «Укртрансгазу» в розтраті понад 140 млн гривень державних коштів при закупівлі робіт з ремонту будівель і споруд, а також пунктів вимірювання витрати газу.

Встановлено, що філії УМГ «Київтрансгаз» УМГ «Черкаситрансгаз» протягом 2016 року проведено ряд держзакупівель послуг (ремонт пунктів вимірювання витрати газу) у компанії ТОВ «Лимик» на загальну суму 90 млн гривень. У ході аналізу фінансової звітності підприємств було встановлено, що після надходження на рахунок ТОВ, частина суми була перерахована на транзитне компанію «Буднафтогазпром», а звідти – на фірми з ознаками фіктивності.

Згідно з другим рішенням суду, ГПУ розслідує також закупівлю «Київтрансгаз» та «Харьковтрансгазом» протягом 2016-2017 років робіт по ремонту будівель і споруд виробничого призначення в компанії «Скай Сіті Буд» на загальну суму 7,28 млн гривень і компанії «Техпромсервис ЛТД» на загальну суму 45 млн гривень. В даному випадку, схема виведення коштів була аналогічною. Після розрахунку замовника з сиполнителем частина грошей пішла на рахунку транзитної «Модуль проект», а звідти на фіктивні структури.

В обох випадках суд задовольнив клопотання слідчих Генпрокуратури і надав їм доступ до запитуваних документів. Нагадаємо, поліція підозрює директора філії «Укртрансгазу» у виведенні 340 млн гривень через тендери.

Джерело: РБК-Україна